9h30 - Bale apanhado no aeroporto de Madrid para viajar para Londres.





9h10 - O 'Mundo Deportivo' avança quejá sabe que otem intenção de o deixar sair. Dest, Eric García e Depay, são opções que estão a ser equacionadas.8h52 - A segunda passagem depelodurou apenas 18 dias e quatro partidas. O treinador foi demitido quinta-feira à noite. Tinha sido contratado a 31 de agosto para substituir Eduardo Baptista.8h39 - Segundo o 'AS', Diego Simeone está de olho em. O treinador doterá ficado satisfeito com a última temporada do defesa argentino ao serviço do Famalicão.8h29 - Oestá em negociações com o Sevilha pelo jovem centralavança o 'Daily Mail'.8h16 -viaja para Londres para reforçar oe já há uma polémica na hora do adeus ao Real Madrid. O galês não se terá despedido de todos os seus companheiros de equipa, avança o 'El Chiringuito'.8h15 - A determinado momento da temporada 2019/20, a mudança de Alex Telles para o PSG parecia inevitável. A pandemia mudou os planos dos franceses, que optaram por avançar para a renovação de Kurzawa e, agora, há novos dados que podem reabrir a porta a...8h11 -, Jota e David Tavares continuam a treinar na equipa B, mas tal como na receção ao Vilafranquense, só o lateral voltará a ir a jogo, amanhã, diante do Casa Pia. O trio continua à procura de colocação, estando o Benfica, em conjunto com os respetivos empresários, a resolver estes dossiês.8h10 - Monchi e Lopetegui já sabem: 30 milhões por Corona... ou nada 8h00 - entrou na lista de compras do. Depois de ter perdido Parejo e Coquelin, Javi Gracia desespera por reforços para o meio-campo e o internacional português de 31 anos é um nome que agrada ao técnico. Segundo o ‘Superdeporte’, o clube espanhol já entrou em contacto com o Leicester para conhecer as condições da transferência e a operação estará numa fase adiantada.7h59 -e o estão a acertar os termos salariais , tendo em vista a transferência do ponta-de-lança para o futebol chinês. De acordo com as informações recolhidas por Record, o FC Porto já autorizou o Tianjin Teda a negociar com o brasileiro e é nesse ponto que o dossiê se encontra. Tudo porque, não obstante o vencimento oferecido pelos chineses ser já bastante interessante, ainda não convenceu completamente o avançado dos dragões que, aos 29 anos, espera fazer agora o ‘contrato da sua vida’.Bom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Siga tudo aqui!