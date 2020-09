9h30 - Arturo Vidal vai fazer este domingo os testes médicos para assinar o contrato com o Inter Milão. O acordo será válido por duas temporadas.





9h20 - Oinformou o Grémio do interesse emmas a imprensa brasileira diz que o negócio tem poucas possibilidades de se concretizar.9h10 - O jornal italianorevela que diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, informou pessoalmente Luis Suárez que o clube não o vai contratar neste mercado. Por outro lado, já há acordo total com, avançado da Roma.8h50 -vai ficar de baixa até meados de outubro por causa de uma lesão num joelho. A informação já foi confirmada pelo Tottenham.8h40 - O 'Tuttosport' adianta que a Juventus sondou o Atlético de Madrid por Yannick Ferreira Carrasco.8h37 - Confirmada a saída depara oo Real Madrid já conseguiu encaixar esta pré-temporada 110 milhões de euros.8h34 -pode abandonar o Sporting ainda na presente janela de transferências e, ao que Record apurou junto de várias fontes, a SAD leonina estabeleceu que aceita negociar o passe do guarda-redes por uma verba na ordem de 15 milhões de euros e aguarda a chegada de propostas. O valor não está escrito em pedra, pois pelo que foi possível saber, é negociável... mas não muito.8h15 -pode estar mais perto da saída do: "Despedida? Este prémio [de homem do jogo] é a resposta, foco-me muito no meu trabalho. As pessoas podem acreditar no que quiserem, o mister e os meus colegas sabem que estou com o clube. Estou focado no meu trabalho, em relação a outros temas tenho pessoas a trabalhar para mim", disse após o jogo com o Sp. Braga.8h10 - O está interessado emapurou Record, e fez uma sondagem procurando saber a sua disponibilidade de prosseguir a carreira na Turquia. Esta possibilidade está a ser analisada, entre outras, e é muito provável que até ao final da semana o lateral fique com a situação definida.8h01 -é esperado hoje em Itália, para assinar contrato de uma época com o Crotone, a título de empréstimo, estando prevista uma cláusula de opção de compra de 3 milhões de euros. Nesta altura, o Benfica e o clube da Serie A já chegaram a acordo, faltando apenas o lateral-direito realizar os obrigatórios exames médicos antes de colocar o preto no branco. Com intermediação de Miguel Pinho, da Positionumber, o Benfica prepara-se para ver resolvida a questão do jogador que não entrava nas contas de Jorge Jesus.