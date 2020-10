9h07 - Jota emprestado ao Valladolid até ao final da temporada. Record sabe que o acordo está fechado e que o extremo vai deixar o Benfica.





8h45 -, diretor técnico do, confirmou à Rádio RMC que, avançado holandês de 26 anos, deve assinar hoje com o8h32 -faz parte dos quadros do, mas a imprensa espanhola coloca-o na mira do8h30 - Está imparável onestas últimas horas do mercado de verão. O jornal 'As' garante que o campeão português negoceia com oo empréstimo do médio francês, de 24 anos. Os dragões também querem. Saiba mais8h27 - Está por horas a chegada deao. O avançado uruguaio, de 33 anos, terá à sua espera um salário a rondar os 12 milhões de euros, menos seis do que ganhava noespera ter o futuro resolvido e, segundoapurou, opelo médio, que não entra nas contas do treinador Rúben Amorim.- Ode, sabe. O médio, de 27 anos, tem contrato com oaté 2022 e na última época esteve emprestado ao Lokomotiv Moscovo, que não exerceu a respetiva opção de compra, fixada em 18 milhões de euros., lateral do, de 26 anos, já assinou contrato com o-notícia avançada em primeira mão na edição online de, ontem à noite - epeloaoaté ao final da temporada.como reforço dopor empréstimo doaté ao final da época, apurou- Onão desiste de contratare prepara-se para fazerjunto dopara assinar pelo, com oa rondar os 5 milhões de euros.- A possibilidade deser transferido para odeixou de ser concretizável, pelo que a sua saída do Dragão está pendente do, que ainda procura libertar espaço nos seus custos para garantir aquisição. Caso isso não aconteça, o central de 21 anosvão deixar o, com a SAD a poder encaixar, no máximo,. O médio segue por empréstimo para o, enquanto o lateral ruma a título definitivo aoaoaté final de 2020/21, noticiou o ‘As’. O extremo não tem lugar node Jorge Jesus.- Ovoltou ontem à carga por, defesa-central do Santos, de 25 anos, apurou. Falhadas as negociações para contratar, os encarnadosanteriormente- Com a saída depara o, oprocura uma solução para a frente de ataque e, de acordo com informação recolhida porpelos famalicenses.- Bom dia seja bem-vindo a mais um dia de mexidas no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Hoje fecham os mercados em Inglaterra, Itália, Espanha e Alemanha. Portugal e França só encerram amanhã. Fique connosco!