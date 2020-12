9h07 - Além da possível saída de Borja e da esperada chegada de Matheus Reis, o Sporting deverá ter um mercado de janeiro muito movimentado, pois existem vários dossiês pendentes. O prioritário, como Record antecipou em momento oportuno, é a contratação de um avançado. A estrutura de futebol, liderada por Frederico Varandas e Hugo Viana, está disposta a fazer um esforço por Paulinho, do Sp. Braga, que é o alvo preferido de Rúben Amorim. Outro dossiê determinante é o da colocação dos jogadores excedentários, que não entram nos planos do técnico. Ristovski, Rafael Camacho, Ilori, Bruno Gaspar, Lumor e Ivanildo Fernandes representam um custo acrescido para a SAD e sem qualquer retorno desportivo. Diaby e Pedro Mendes também podem exigir novas soluções.





8h32 - Aestá disposta a oferecer Bernardeschi porde acordo com o La Stampa.8h31 - Os mexicanos do Tigres querem quatro reforços de peso:8h30 - O exerceu o direito de preferência sobree garantiu o seu regresso ao Dragão para a temporada 2021/22. Por agora, o lateral-esquerdo vai continuar ao serviço do P. Ferreira, mantendo-se às ordens de Pepa até final da temporada.8h15 - vai continuar noaté dezembro de 2021, depois de o FC Porto ter acedido ao pedido do clube brasileiro de emprestar o lateral-direito por mais um ano. O anúncio foi feito por João Patrício Hermann, vice-presidente para o futebol do Inter.8h10 - Em final de contrato com o FC Porto, e com possibilidades de assinar por outro clube a partir de sexta-feiracomeça a ver o seu nome novamente envolvido no mercado. O jornal italiano ‘Corriere dello Sport’ noticiou que a Roma tem o brasileiro, de 25 anos, no topo das suas preferências para reforçar o meio-campo, tirando partido do facto de o técnico Paulo Fonseca o conhecer bem. Outra circunstância que poderá ter influência no interesse da Roma no jogador do FC Porto é o facto de Tiago Pinto, diretor-geral do Benfica que está de saída, rumar ao clube da capital italiana.Bom dia! Estamos na reta final do ano e já são grandes as expectativas para o mercafo de inverno. Enquantro não abre, siga aqui as movimentações que estão a decorrer.