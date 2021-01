12h26 - O Barcelona já tem acordo com Eric García e, segundo o 'Sport', é certo que chegará pelo menos em junho. Mas os catalães estão a tentar junto do Manchester do City contar com o jogador já em janeiro.





12h19 - De acordo com o 'Daily Mail',, sem espaço na Juventus, está em negociações com o12h17 - A Cadena Ser adianta quepretende continuar noaté 2023, altura em que cumpriria o desejo de atuar nos Estados Unidos, mais concretamente node David Beckham.12h15 - Craques comooujá podem, a partir de hoje, assinar por qualquer clube, pois terminam contrato em junho próximo.- Relegado para segundo plano nopode estar de regresso a Espanha. Segundo a Radio MARCA, o Valladolid está de novo interessado em garantir o avançado - já tinha tentado no verão quando o dianteiro deixou o Famalicão -, tal como o Celta de Vigo. Ainda assim, de acordo com a mesma emissora, a vontade do jogador passa por ficar na Invicta para lutar por um lugar na frente de ataque portista.- O 'The Sun' adianta que oé uma das equipas interessadas na contratação do extremo inglês. Em final de contrato com o Leicester, o jogador de 24 anos pode a partir desta sexta-feira negociar com outro clube, visto o seu contrato com os foxes chegar terminar no final da presente temporada. Para lá das águias, também a Roma está na corrida.Bom dia! Arrancamos 2021 com as principais notícias de mercado, recordando alguns dos rumores que marcaram a noite de ontem, envolvendo Benfica e FC Porto. Tudo sobre o mercado de ontem AQUI