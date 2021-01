8h38 - Em entrevista a Record, Sérgio Conceição descarta Lucas Veríssimo: "A partir do momento em que soube que o Diogo Leite não saía, o Lucas Veríssimo não fazia falta ao plantel do FC Porto. Não, não jogava aqui. Para já não jogava, com os quatro centrais que tenho, não jogava".





8h29 - Via aberta para o Realcontratar, que termina contrato com o Bayern a 30 de junho. Os merengues vão propor um vínculo de quatro épocas e meia.8h20 -recebeu uma proposta da MLS para jogar nomas rejeitou a possibilidade de prosseguir a carreira nos Estados Unidos. O clube norte-americano pretendia o empréstimo do jogador até dezembro de 2021.8h17 -y, polivalente extremo do Leicester City, 24 anos, está na mira do. Ao que Record apurou, porém, das abordagens informais até aqui efetuadas pelo jogador – termina contrato no final desta época, pelo que, neste mês, já pode comprometer-se como jogador livre – retiram desde logo muita confiança aos responsáveis encarnados na contratação do jogador.8h15 - Ojá nesta janela de inverno e, nas próximas semanas, vai continuar a ser montada a operação que deverá terminar com a chegada à Invicta de um reforço que agrada sobremaneira a Sérgio Conceição, mas que também será um trunfo para a SAD, face ao seu potencial de valorização.8h10 - Produto da formação do Sp. Braga,assumiu-se como titular da equipa principal na temporada passada e, desde aí, tem gerado interesse junto de alguns clubes de topo europeu. De acordo com notícias veiculadas a partir de Inglaterra, oestá atento às exibições do defesa-central de 21 anos e pode avançar com uma proposta neste mercado de janeiro.08h01 -poderá estar de saída dopara reforçar os gregos do PAOK. O emblema de Salónica está em conversações e o médio croata emprestado pelo Benfica assume a vontade de sair do emblema da Premier League, onde apenas cumpriu 11 encontros oficiais esta época. O técnico Sam Allardyce está na disposição de abrir mão de Krovinovic (no clube desde junho de 2019), caso este expresse formalmente essa vontade.8h02 - Bom dia e bom ano. Espera-se um mês muito movimentado em transferências. Acompanhe tudo connosco.