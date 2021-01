8h48 - O West Ham quer Mariano (Real Madrid) para o lugar de Sebastien Haller, que assinou o Ajax. A informação é avançada pelo 'Daily Mail'.





Consulte aqui tudo o que se passou sábado no mercado.8h25 -passou a seguir onas redes sociais.8h23 - Oemprestouao Bournemouth mas as boas exibições do jovem fazem com o clube espanhol esteja a avaliar a decisão.8h21 - William Carvalho é o alvo prioritário do Benfica para reforçar o meio-campo e a Direção das águias está decidida a esgotar todas as soluções para garantir o médio português. Nesta altura, e tendo em conta os constrangimentos financeiros das águias, que não estão dispostas a pagar os 20 milhões de euros exigidos pelo Betis, o cenário mais provável é o jogador poder chegar por empréstimo, ficando estabelecida a possibilidade de uma compra obrigatória, mediante o cumprimento de objetivos por parte do jogador e/ou do clube –a uma moldura para a qual o Betis mostra alguma abertura.8h15 - Kevin Csoboth recusou uma proposta de renovação doe acabou por ser encostado, não tendo sequer viajado com a equipa B para a Covilhã, onde as águias defrontam hoje a equipa local. O empresário do jogador, Vladan Filipovics, já havia anunciado à imprensa húngara na última semana que analisara uma proposta por parte das águias para prolongar o vínculo do avançado mas, ao que Record apurou, este terá recusado a oferta do clube da Luz.8h10 - O sector ofensivo daa pode sofrer mudanças nos próximos dias. Ao que Record apurou, têm chegado a Coimbra abordagens de alguns clubes relativamente a Bouldini, jogador em claro destaque no primeiro terço da época, sendo, neste momento, o melhor marcador da Liga Sabseg, com oito golBom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado.