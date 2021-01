8h44 - O PSG entrou na corrida por Romain Faivre, médio do Brest. De acordo com 'Le10Sport', o Manchester United também está interessado.





8h26 - Luís Filipe Vieira quer quereforce o plantel do Benfica o quanto antes e tem insistido junto da direção do Santos para o jogador viajar para Portugal logo depois da segunda mão das meias-finais da Libertadores, frente ao Boca Juniors, que se irá disputar quarta-feira.8h20 -lançou um duro ataque , a propósito da eventual mudança do médio para o Benfica. "Se aceitar ir para o Benfica, é um nojo de homem", disse o antigo administrador da SAD do Sporting.8h17 -vai fazer hoje testes médicos na Juventus, avança o 'Footmercato'. O médico vai chegar a Turim cedido pelo Nantes com uma opção de compra de 1,5 milhões de euros.8h15 - Jesus tem insistido com Luís Filipe Vieira no sentido de este tentar a contratação de, mas o negócio conheceu agora algum travão , pois o presidente encarnado já fez saber ao Betis que não está disposto a pagar a totalidade dos salários do médio (cerca de 3 M€/ano), numa altura em que não tem garantias de que Weigl possa aliviar a folha de vencimentos na Luz.8h10 -, treinador do Grémio, está a fazer tudo ao seu alcance para segurar o extremo até ao final da época . A revelação foi feita pelo próprio, depois do empate da sua equipa a zero frente ao Fortaleza."Dei-lhe conselhos e ele concordou", disse.8h04 - Rodrigo Pinho está já garantido como reforço das águias a partir da próxima época mas Jorge Jesus quer começar a trabalhar de imediato com o (ainda) avançado do Marítimo, de 29 anos.8h01 - O futuro depode passar pela Grécia. O guarda-redes, de 30 anos, está a ser negociado com o PAOK e AEK e, em cima da mesa, está unicamente a transferência a título definitivo. O processo encontra-se numa fase embrionária, e ainda não chegou a Alvalade qualquer oferta visando a compra do passe. Contudo, já decorrem conversas informais, e Record está em condições de avançar que o brasileiro vê com agrado a possibilidade de ingressar em qualquer um dos maiores emblemas helénicoBom dia! Cá estamos para acompanhar mais um dia de mercado ao minuto. Fique connosco!