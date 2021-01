9h20 - O jornal espanhol 'Marca' garante que o Real Madrid já garantiu a contratação de David Alaba para a próxima época. O central austríaco termina contrato com o Bayern Munique a 30 de junho e terá aceite um vínculo de quatro anos com os merengues, com um salário a rondar os 11 milhões de euros por época.





9h15 - Em Espanha a cadeia de televisão 'Cuatro' avança quetem duas propostas em mãos. O ex-jogador do Sporting, que está desempregado desde que deixou o PSG, terá sido rejeitado peloe pelo, mas analisa convites doe do9h13 - O jornal 'As' escreve que ojá comunicou aa intenção de renovar o contrato do técnico. O atual vínculo termina em 2022 e o clube quer prolongá-lo até 2024.9h05 - Nesta altura, uma das grandes prioridades doé resolver a saída de vários elementos do plantel, começando pelos casos deA estes, há ainda a juntar o caso deque, ainda que não se encontre a treinar no Seixal, também está à procura de clube, desde que terminou a ligação aos La Galaxy. De resto, há ainda outros jogadores que estão na porta de saída, como9h01 -recusaram a contratação de. Nice e Torino são agora possibilidade para o ex-jogador do Sporting.8h44 - deverá ser o único reforço dono atual mercado de transferências. Fechada a contratação do central brasileiro, a direção benfiquista só admite contratar mais alguém caso surja uma boa oportunidade de negócio, ou seja, um jogador que dê garantias e que não exija um grande esforço financeiro às águias – e estes negócios só aparecem, por regra, nos últimos dias da janela. A única situação que fica pendente é a de Rodrigo Pinho8h20 - O médiojá não é jogador doEmprestado ao Pohang Steelers nas duas últimas épocas, o sérvio de 27 anos teve anunciado o regresso à Choupana, mas o processo acabou por sofrer uma reviravolta. Palocevic acordou a rescisão do contrato, por mútuo acordo, com o clube madeirense e fixa-se em definitivo no futebol sul-coreano, desta vez com a camisola do FC Seoul.8h10 -sente que a chegada de um homem-golo pode ser crucial para o ‘seu’ Marselha subir de rendimento, talvez por isso anseie tanto poravançado polaco do Nápoles que a turma francesa está a negociar. A transação deverá consumar-se por mais de 10 milhões de euros , oito à cabeça e o restante mediante objetivos, e ao que parece é mesmo esse montante adicional que está a dificultar o negócio.8h05 - Em final de contrato com o FC Porto,tem vindo a suscitar o interesse de alguns clubes europeus e ontem surgiram mais dois: ae o8h02 - Ocom opraticamente fechado com vista à saída deSó falta mesmo uma resposta positiva por parte do extremo, que tem como objetivo permanecer mais um ou dois anos na Europa. Demovê-lo desse plano revela-se como o principal entrave para a conclusão da transferência, mas os nova-iorquinos estão confiantes na resolução do processo.8h00 - O, da 1ª Liga espanhola, está no mercado à procura de um médio com características defensivas eserá um dos nomes na lista de hipóteses. De acordo com o portal Noticias Cadistas, o clube andaluz já terá perguntado pela situação do médio senegalês que o FC Porto contratou ao Sp. Braga em 2019, vendo com bons olhos um empréstimo até ao final da época.Bom dia. Já cá estamos para acompanhar ao minuto mais um dia no mercado de transferências. Siga connosco.