9h58 - O The Sun avança que o Manchester United está disposto a dar 20 milhões de euros por Christoph Baumgartner, médio do Hoffenheim, considerado por muitos o 'novo Michael Ballack'.





9h44 - Onunciou a chegada depor empréstimo.9h31 - O negócio pornão se afigura fácil mas vontade do jogador pode, todavia, ser decisiva. E Record sabe que este quer dar o salto para o9h20 - Faltam apenas acertar pormenores para queseja doUm desses detalhes relaciona-se com os prazos de pagamento dos 15 M€ que o FC Porto vai investir na aquisição, um plano de amortização no qual os emblemas têm vindo a estar cada vez mais próximos.8h49 - A imprensa francesa apontamédio do Nantes, como o eleito de Villas-Boas para colmatar a saída de Sanson para o Aston Villa. A operação pode custar 10 M€.8h45 - Sem clube desde que deixou o Saragoça em outubrde 31 anos assinou por época e meia com o PAOK de Vieirinha.8h40 - O jornal ‘Marca’ adianta que otem acordo com o Fluminense para a contratação do atacante, internacional sub-19 por Portugal, por 4,5 milhões de euros. Assinará até 2026.8h24 - Ocomo reforço para a próxima época, isto através de um vínculo contratual que manterá o brasileiro na Invicta até 2025/26.8h23 - A transferência depara oestá próxima de concretizar-se. De acordo com o que o nosso jornal apurou, o Benfica e o clube espanhol estão em negociações e o argentino deve despedir-se já hoje das águias , frente ao Belenenses SAD. E, tal como nos últimos jogos, prepara-se para ser opção no flanco esquerdo da defesa, considerando que Grimaldo só deve ter alta hoje de manhã, depois de ter sido infetado com Covid-19.8h22 - O Fenerbahçe, da Turquia, está seriamente empenhado na contratação de Marega para a próxima temporada. Um interesse que o jornal ‘Fanatik’ já tinha anunciado na semana passada e que o ‘Sözcü’ reforçou no dia de ontem. De acordo com as informações recolhidas por Record,é um ativo absolutamente inegociável para o FC Porto nesta janela do mercado de transferências, independentemente de vir ou não a renovar o seu vínculo contratual.8h21 - Atualmente a jogar na equipa B para ganhar ritmo,também está a negociar a saída do Sporting por empréstimo, e o ala tem ofertas oriundas da Alemanha, França, Grécia e Turquia. Os contactos estão a evoluir, e é provável que o jovem deixe a Academia nos próximos dias. A SAD procura também soluções para Renan, Ilori, Lumor, Bruno Gaspar e Bruno Paulista.8h20 - Com o mercado de inverno perto do fim, a transferência depara o Sporting avança para a decisão final. O acordo entre leões e jogador está alcançado e agora depende de o Rio Ave aceitar as condições e em cima da mesa estão os empréstimos deou8h05 - Afastado do grupo de trabalho desde o início da época,recebeu várias sondagens da Grécia. Goradas as hipóteses de prosseguir a carreira noe no lateral está agora em negociações com o AEK de forma a não correr o risco de ficar parado toda a época.8h01 - O Sporting prepara-se para formalizar a proposta final por, avançado do Sp. Braga. Em cima da mesa estará uma transferência que custará 12,5 milhões de euro s aos cofres sportinguistas e envolverá a cedência de Borja e Rodrigo Fernandes (60 e 80% dos respetivos passes). Tudo isto por 70% dos direitos económicos do atacante do emblema minhoto, apurou Record junto de várias fontes.Bom dia! Estamos de volta para acomapnhar mais um dia de mercado. Siga connosco.