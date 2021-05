há 1 horas 08:57

Allegri define prioridades na Juventus

Massimiliano Allegri começa a arrumar a casa na Juventus. De acordo com o ‘Tuttosport’, o técnico definiu as prioridades do clube no mercado e tentará, desde logo, renovar com Dybala (termina contrato em junho de 2022) e Chiellini (o vínculo acaba esta época). A Juventus está também interessada em Donnarumma. O guardião terminou contrato com o Milan e parece disposto a reduzir o salário (até 6 M€ por ano) para rumar a Turim. A imprensa italiana adianta ainda que a Juve chegou a acordo com o At. Madrid para renovar o empréstimo de Morata por mais uma temporada, a troco de 10 M€.