há 45 min 15:32

Marco renova com o Santa Clara por mais três épocas

Marco Pereira, de 34 anos, renovou por mais três temporadas com o Santa Clara, clube que representa desde a época 2017/18, revelou esta segunda-feira a formação açoriana. O guarda-redes vai assim "vincar a posição de atleta com mais anos de casa", pode ler-se no comunicado emitido pelos insulares.