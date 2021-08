Tammy Abraham será jogador da Roma

Segundo Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências, garante que Abraham será o próximo avançado da Roma. O negócio entre os gialorrossi e o jogador foi fechado durante durante a noite deste sábado. O negócio rondará os 40 milhões de euros com o Chelsea a ter uma cláusula de recompra de 80 milhões. Espera-se que o inglês chega ainda este domingo à capital romana.



Paperworks signed during the night for Tammy Abraham to AS Roma. No loan - permanent deal. Chelsea have back clause valid from June 2023 for €80m, confirmed. #CFC



Chelsea are also working to complete Batshuayi deal with Besiktas and Ike Ugbo deal with Genk. Final stages.