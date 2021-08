há 9 min 08:33

Milan insiste em Corona



José Gageiro/Movephoto

Depois do Sevilha, agora é o Milan que alimenta a novela na qual Jesús Corona é protagonista e que promete durar até dia 31 de agosto, data do fecho da janela de transferências. De acordo com informações oriundas de Itália, os ‘rossoneri’ estão dispostos a pagar 10 milhões de euros pelo mexicano. Saiba mais aqui.