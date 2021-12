há 59 min 08:50

Beto na mira do AC Milan

O Calciomercato ainda que o AC Milan ficou impressionado com aquilo que viu de Beto nesta primeira metade da temporada e irá intensificar as observações na segunda metade. Caso as indicações se mantenham positivas, é provável que os rossoneri abordem a Udinese no sentido de saber as condições para a contratação do antigo jogador do Portimonense. Além do Milan, também Inter Milão e Atalanta estão de olho no jogador de 25 anos.