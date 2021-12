Abel vai ser aumentado e torna-se num dos mais bem pagos do futebol brasileiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras tem um acordo verbal com Abel Ferreira para a renovação de contrato. De acordo com o ‘Globoesporte’, o técnico bicampeão da Taça Libertadores deverá prolongar o vínculo até 2023 após o regresso aos trabalhos da equipa, marcado para 5 de janeiro. Além de adicionar mais um ano ao contrato, o treinador português, de 42 anos, vai ver o salário aumentado, tornando-se num dos mais bem pagos do futebol brasileiro.

Distinguido pela Liga

Abel Ferreira foi distinguido pela Liga Portugal com o prémio ‘Talento que marca o Mundo’ referente a novembro. A distinção surge após nova conquista da Taça Libertadores. “É um treinador que muito tem dignificado o futebol português”, elogiou Pedro Proença.