há 45 min 08:19

Salvador bloqueia conversa do Flamengo com Carvalhal

Marcos Braz, dirigente do Flamenfo, reuniu-se com Salvador na passada quarta-feira e, segundo apurou Record, o dirigente do clube carioca pediu ao líder do Sp. Braga para conversar com Carlos Carvalhal, por forma a conhecer melhor o treinador e as suas ideias, mas essa autorização foi-lhe negada pelo presidente.