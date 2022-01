há 19 min 08:19

Registo de Vitinha desperta atenções

No ano civil de 2021, entre a equipa principal e a B do Sp. Braga, Vitinha apontou 16 golos (em 28 jogos), o que o deixa, aos 21 anos, no top 5 dos maiores goleadores lusos a jogar em Portugal, no referido período, isto numa análise que vai do Campeonato de Portugal à Liga Bwin. O rendimento extraordinário do atacante formado nas escolas arsenalistas não tardou a atravessar as fronteiras do país... Leia mais aqui.