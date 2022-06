Areola perto de ficar em definitivo no West Ham

Alphonse Aréola, guarda redes francês de 29 anos cedido pelo PSG ao West Ham, está perto de assinar em definitivo pelos 'hammers', segundo o jornalista Fabrizio Romano.



O jogador tem tudo acertado com o clube e o acordo deverá ser concluído na próxima semana.

West Ham are closing on Alphonse Areola deal, after verbal agreement on personal terms as reported last Thursday - it's all set to complete the deal next week. Gonna be a permanent transfer. ?? #WHUFC



Contacts between clubs on final details are ongoing.