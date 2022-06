há 1 horas 08:53

Benfica assume metade do salário de Reinier





Não há dúvidas. Reinier é o 10 pretendido pelo Benfica, que continua em negociações com o Real Madrid, sendo que a questão salarial poderá estar já acertada. Segundo foi possível apurar, as águias ficarão encarregadas de pagar metade do salário do jogador – o correspondente a 1,5 milhões de euros –, com os espanhóis a assumirem os outros 50%. Por esta altura, o entrave prende-se no facto de o emblema de Madrid não querer incluir no negócio uma opção de compra, cenário que os encarnados queriam garantir.