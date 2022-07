há 1 horas 08:21

Hugo Gomes está a ser negociado pelo Moreirense

Com espaço reduzido no Rio Ave, no qual perdeu a titularidade após ter começado a época passada com esse estatuto e que já assegurou Patrick William para o eixo defensivo, o central Hugo Gomes está a ser negociado pelo Moreirense, apurou Record.