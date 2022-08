Alexis Sánchez de saída do Inter rumo ao Marselha

Alexis Sánchez, avançado chileno de 33 anos, vai acertar a rescisão de contrato com o Inter nas próximas horas para depois assinar pelo Marselha a custo zero até 2024, avança o jornalista Fabrizio Romano.



Alexis Sánchez will sign termination of the contract with Inter in the next hours, then expected in Marseille later this week to complete his move to OM until 2024. #OM



No way for Edin Dzeko to Borussia Dortmund - as BVB will sign Anthony Modeste, deal agreed.