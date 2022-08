há 39 min 08:16

Luca Orellano fora dos planos do Benfica

O Benfica anda no mercado em busca de dois extremos para reforçar o plantel às ordens de Roger Schmidt. Com a hipótese Ricardo Horta praticamente descartada devido ao impasse negocial com o Málaga e Sp. Braga, a SAD dos encarnados tem alguns nomes referenciados em cima da mesa. Contudo, ao que Record apurou, Luca Orellano não é um deles e o jogador de 22 anos do Vélez Sarsfield está fora dos planos das águias.