Médio está a chegar ao Sporting: Rúben Amorim vai ter reforço



Contas feitas aos últimos dias, o Sporting saiu por baixo não só no mercado de transferências, dada a venda de Matheus Nunes que deixou Rúben Amorim "insatisfeito", mas também no plano desportivo, com a contundente derrota diante do FC Porto (por 3-0) que deixa a equipa a 5 pontos do rival. Dois duros golpes aos quais o leão tentará dar a volta por cima na semana que hoje se inicia: nesse sentido, ajudaria uma vitória na receção ao Chaves, no sábado, e também... um reforço para o meio-campo, objetivo que a SAD espera concretizar ainda antes do duelo com os flavienses da 4.ª jornada da Liga, sabe Record.