Feddal confirmado no Valladolid

Zouhair Feddal está de volta ao campeonato espanhol. O defesa marroquino, de 32 anos, foi anunciado há pouco como reforço do Valladolid, clube ao qual se vincula por uma temporada. Feddal chega a custo zero, depois de ter finalizado contrato com o Sporting e no Valladolid encontrará Gonzalo Plata, um ex-jogador dos leões.



?? @zou_feddal, nuevo jugador del Real Valladolid.