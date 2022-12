há 1 horas 14:56

Brasileiros garantem que Luis Suárez será reforço do Grémio





O 'Globoesporte' noticia este sábado que Luis Suárez já tem novo clube: vai ser reforço do Grémio, de Porto Alegre. O acordo não está assinado mas estará tudo alinhavado para 'Luisito' alinhar pela primeira vez no Brasileirão, chegando como jogador livre após cinco meses no 'seu' Nacional de Montevideo, que ajudou a sagrar-se campeão no Uruguai, ainda antes do arrancar do Mundial do Qatar.



