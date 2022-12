há 1 horas 08:12

Taremi e Pepe seguem-se na fila de jogadores para segurar

Muito criticada durante o período em que o FC Porto esteve intervencionado pela UEFA, devido ao fair play financeiro, a SAD tem estado muito ativa no decorrer desta época, no sentido de blindar e reforçar os contratos dos principais jogadores do plantel. E a idade pouco importa no momento de tomar decisões, com acontece no caso de Mateus Uribe. A prova disso é que a administração liderada por Pinto da Costa tem intenção de segurar Mehdi Taremi, cujo contrato acaba no final da próxima época, e Pepe, que vê o seu vínculo expirar no próximo verão. Mais informação aqui.