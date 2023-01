há 2 horas 08:20

Enzo fora do onze com o Portimonense para ser protegido



Getty Images

Enzo Fernández estará fora do onze do Benfica frente ao Portimonense, apurou Record, e é provável que nem sequer seja convocado. De acordo com as informações recolhidas, Roger Schmidt prefere proteger o médio de uma eventual má receção por parte do tribunal da Luz, depois de o jogador ter celebrado a passagem de ano na Argentina e de ter faltado aos dois treinos na segunda-feira.