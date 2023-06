há 1 horas 08:30

Emprestados sem direito a voltar ao Sp. Braga

A cada final de temporada fazem-se sempre as contas dos jogadores que estiveram emprestados a outros emblemas, traçando-se o destino de cada um, mas para muitos o bilhete não tem retorno. No caso do Sp. Braga, dá-se até a curiosidade de não estar previsto que algum dos nove cedidos em 2022/23 tenha lugar garantido no plantel da nova temporada. Leia mais aqui.