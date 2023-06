há 1 horas 08:34

Francisco Geraldes não vai continuar no Estoril



Paulo Calado

O futuro de Francisco Geraldes não passa pelo Estoril. Essa é, para já, a única certeza que existe. Com contrato a terminar no final do mês, o médio, de 28 anos, e a SAD canarinha ainda se sentaram à mesa para estudar uma possível renovação contratual, demonstrando interesse do clube em continuar a contar com os seus préstimos. No entanto, as partes não chegaram a acordo e o divórcio vai mesmo acontecer.