há 1 horas 08:04

João Félix dá sinais claros de estar saturado no At. Madrid



DR

A pré-temporada do At. Madrid só vai no segundo dia e João Félix voltou a estar no olho do furacão e a dar sinais claros de estar farto, com o Benfica atento e na expectativa de o resgatar por empréstimo. Depois de ter mantido uma conversa acalorada com o diretor-desportivo dos colchoneros, Andrea Berta, no final do treino de anteontem à tarde, ontem deu nas vistas pela reação que teve no final da ‘peladinha’ onde jogou pelos suplentes – numa linha de três médios, com Lemar e Lino, no apoio ao avançado (Morata).