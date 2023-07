há 1 horas 08:15

Mais Nico González até 2028





O encaixe que o FC Porto pode vir a fazer no futuro com Nico González será, à partida, maior do que aquele a que os dragões têm direito neste momento. Tudo porque, de acordo com as informações recolhidas por Record, os direitos que a SAD terá mais adiante sobre uma eventual transferência do médio para outro clube serão, mediante uma opção de compra estabelecida, superiores em 20 pontos percentuais em comparação com o acordo inicial.