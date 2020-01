Andraz Sporar apontado como reforço do Sporting para janeiro

Ivan Kmotrik, diretor-geral do Slovan Bratislava, da Eslováquia, revelou esta terça-feira, ao 'The Scottish Sun', que o Sporting é um dos clubes que apresentou uma proposta concreta com vista à contratação do avançado esloveno, de 25 anos, Andraz Sporar, que, em 26 encontros disputados esta época, contabiliza 20 golos. O outro clube apontado pelo responsável eslovaco é o Al-Gharafa, do Qatar.





Sporar, melhor marcador da presente edição da Liga Europa, teve quase tudo acertado para transferir-se, em janeiro, para os escoceses do Celtic, mas, após as primeiras abordagens, em que foram acertados valores na ordem dos 7 a 8 milhões de euros, as negociações acabaram por não avançar."A 23 de dezembro, houve uma reunião entre Slovan Bratislava e Celtic, na presença do agente de Sporar. Discutimos com o Celtic a possibilidade de uma transferência e eles ficaram de enviar uma proposta oficial. Não voltaram a contactar-nos e não enviaram qualquer proposta, após a reunião", relata Kmotrik, em declarações ao site do emblema eslovaco."Estamos um pouco surpresos e não sabemos agora qual é a situação, relativamente ao interesse do Celtic em Sporar. Neste período, recebemos ofertas de vários clubes e estamos abertos à negociação com todos os parceiros sérios, incluindo o Celtic", acrescenta o responsável do Slovan Bratslava, antes de enumerar a origem das abordagens de que o clube foi alvo, por causa do dianteiro esloveno: França, Espanha, Itália, Portugal e Bélgica.Kmotrik recusa que o dianteiro, internacional pela Eslovénia, possa deixar o clube por valorres na ordem dos 5,5 milhões de euros e explica o porquê. "Penso que o Andraz está muito valorizado. Não imagino vender o seu passe por um valor que se situe abaixo dos 7 ou 8 milhões", conclui o diretor-geral do Slovan Bratislava.