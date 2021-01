Antigo 'leão' Nuno Reis assina pelo Melbourne City

O defesa central português Nuno Reis, futebolista formado no Sporting, assinou pelos australianos do Melbourne City, com o jogador a preparar-se para representar o oitavo clube na sua carreira nos seniores.

"O Melbourne City comunica que assinou com o defesa português Nuno Reis. O jogador de 29 anos, proveniente dos búlgaros do Levski Sofia, acordou um contrato de três anos", refere o Melbourne City na rede social Twitter.

Nuno Reis, que foi vice-campeão mundial de sub-20 por Portugal, em 2011, na Colômbia, formou-se no Vasco da Gama e no Sporting, e passou pela equipa B dos 'leões', pelo Cercle Brugge, Olhanense, Metz, Panathinaikos, Vitória de Setúbal e Levski.

"Estou muito entusiasmado por me juntar ao Melbourne City e faz parte de algo especial aqui na Austrália", disse Nuno Reis, citado pelo clube australiano, acrescentando que se trata de um projeto promissor.