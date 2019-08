Argentino Dario Benedetto reforça Marselha de André Villas-Boas

O Marselha, orientado pelo treinador português André Villas-Boas, contratou o avançado argentino Darío Benedetto, proveniente do Boca Juniors, anunciou hoje o clube de futebol francês na sua página na Internet.Dario Benedetto, de 29 anos, irá cumprir em França a sua primeira experiência no futebol europeu, depois de ter representado na América do Sul o Arsenal de Sarandi (2008/13), o Tijuana (2013/14), o América (2015/16) e o Boca Juniors (2016/19).O bom desempenho nos mexicanos do América, em que marcou 49 golos em 111 jogos, despertou o interesse do Boca Juniors, que fez de Dario Benedetto 'El Pipa', com 46 golos em 76 partidas, um dos jogadores mais adorados na Bombonera.Do seu palmarés constam os títulos de campeão argentino em 2017 e 2018, pelo Boca Juniors, e finalista da Taça dos Libertadores, em 2018, também pelo clube argentino. Em 2015 e 2016, Dario Benedetto conquistou a Liga dos Campeões da CONCACAF pelo América.