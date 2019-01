Barcelona interessado em Willian

O Barcelona estará, aparentemente, disposto a oferecer 55 milhões de euros ao Chelsea para contratar Willian, médio brasileiro de 30 anos. Mas, segundo o 'Daily Mail', os catalães ainda podem incluir Malcom, extremo de 21 anos, no negócio, de forma a convencer o emblema londrino a libertar o jogador.Recorde-se que Abramovich rejeitou uma proposta de 70 milhões de euros, do Barça, no verão passado. No entanto, com a renovação do interesse blaugrana, o dono dos blues pode ceder, pois fará um bom encaixe financeiro e ainda recebe uma das jovens promessas do futebol mundial. Tendo em conta que Willian já tem 30 anos e que o vínculo ao Chelsea termina em junho de 2020, o negócio pode mesmo concretizar-se já este mês.