Benfica e FC Porto na luta por jovem dispensado pelo Manchester United

O médio Dion McGhee, que esta quinta-feira foi dispensado do Manchester United juntamente com outros oito jovens, está a ser cobiçado por muitos clubes, incluindo Benfica e FC Porto, segundo escreve esta quinta-feira o 'Daily Star'.





Na peugada de McGhee estão também o Rangers, treinado por Steven Gerrard, bem como o West Ham e o Watford.Mas não é só em Inglaterra e Portugal que há olhos postos neste jovem jogador, de 19 anos. Conta o mesmo jornal que os franceses do Nice e os holandeses do AZ Alkmaar (que vão jogar a Liga dos Campeões na próxima época) também têm interesse no médio.