Benfica e Sporting no top 10 dos clubes que mais ganham a comprar e vender jogadores

O Observatório do Futebol (CIES) revela esta semana uma lista de 50 clubes que mais lucraram com a venda de jogadores não formados nas suas academias entre 2014 e 2023, com Benfica e Sporting a integrarem o top 10. Lidera o Lille, com 386 milhões de euros.Em sentido inverso, ou seja, entre os que apresentam um balanço negativo entre a compra e a venda de futebolistas, o Barcelona é o clube que obtém os piores resultados, com perdas de 631 milhões de euros, à frente do Chelsea (-482 milhões).1.º Lille (França), +386 milhões2.º Ajax (Holanda), + 317 milhões3.º Salzburgo (Áustria), +233 milhões4.º Monaco (França), +218 milhões de euros5.º Leipzig (Alemanha), +216 milhões6.º Sassuolo (Itália), +208 milhões- Atalanta (Italia), +200 milhões9.º Eintracht Frankfurt (Alemanha), +182 milhões(...)1.º Barcelona (Espanha, -631 milhões2.º Chelsea (Inglaterra), -483 milhões3.º Arsenal (Inglaterra), -436 milhões4.º PSG (França), -410 milhões5.º Manchester United (Inglaterra), -328 milhões6.º Milan (Itália), -298 milhões7.º Aston Villa (Inglaterra), -256 milhões8.º Everton (Inglaterra), -251 milhões9.º Liverpool (Inglaterra), -249 milhões10.º Juventus (Itália), -219 milhões