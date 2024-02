Confidencial Record: Bruno Fernandes recusou o Al Hilal de Jorge Jesus

É uma das histórias secretas deste mercado intercalar e que Record desvenda em exclusivo. Bruno Fernandes teve uma oferta astronómica para seguir rumo ao 'El Dorado' do futebol árabe, mais precisamente com destino ao Al Hilal comandado por Jorge Jesus…, mas o internacional luso respondeu negativamente.



Aos 29 anos, o capitão do Manchester United considera que ainda tem cartas para dar no futebol europeu de elite e com a camisola dos red devils. Embora continue a luta do médio ofensivo por um título de relevo ao serviço do outrora cronicamente vitorioso emblema inglês – venceu a Taça da Liga da época transata –, a verdade é que Bruno Fernandes resistiu à tentação do mercado do Médio Oriente, mesmo perante números que seriam irrecusáveis aos olhos de muitos. Isto para já.