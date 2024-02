Confidencial Record: Gonçalo Inácio reservado pelo Newcastle e Sporting perguntou por Otávio

Estava com saudades de um bom Confidencial Record? A rubrica que criámos sobre os bastidores do mercado de transferência, com incidência nos clubes portugueses, está de volta com novidades fresquinhas. E nas próximas linhas vai ler duas sobre... dois centrais, Gonçalo Inácio, do Sporting, e Otavio Ataíde, que neste inverno viu o FC Porto contratá-lo ao Famalicão.

Vamos, primeiro, até Alvalade, onde, apurou o nosso jornal, o Newcastle rondou até ao soar do gongo – que na Premier tocou apenas dia 1, 24 horas após a janela encerrar em Portugal. Os magpies, que há muito têm o internacional português, de 22 anos, referenciado, abordaram os responsáveis dos leões, garantindo terem capacidade para baterem os 60 milhões da cláusula no imediato, mas da administração receberam... um pedido de adiamento. Com a promessa feita ao treinador Rúben Amorim de que ninguém sairia até fim da época e já sem tempo para atuar em eventual conformidade, ficou prometido que o leão se sentaria – assim ainda queira o emblema inglês – à mesa com a SAD daqui a meio ano para, então, avaliar a hipótese de Inácio rumar a St. James Park.