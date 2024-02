Confidencial Record: Sp. Braga sondou Fernando e todo o imblóglio sobre a transferência de Manafá

Fernando Reges, de 36 anos, decidiu regressar ao Brasil. E apesar do interesse de quatro clubes do Brasileirão (Vasco da Gama e Internacional, por exemplo), a escolha recaiu no Vila Nova, da Série B, o clube onde tudo de começou e a rampa de lançamento para a carreira na Europa – percurso iniciado em 2007 no Estrela da Amadora por empréstimo do FC Porto, seguido de etapas no Manchester City, Galatasaray e Sevilha.

Neste processo, Record sabe que o Sp. Braga sondou o médio, já jogador livre após a rescisão com o Sevilha, mas a decisão era irreversível. A vontade de estar mais perto da família, após um acidente de viação que vitimou mortalmente um sobrinho e deixou outro tetraplégico, fez com que o único destino de Fernando fosse o Brasil.