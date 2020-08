Darwin Nuñez apresenta equipamentos do Almería para 2020/21

Darwin Nuñez, avançado uruguaio de 21 anos do Almería, interessa ao Benfica. Os encarnados pretendem contratar o jogador, no entanto o artilheiro é uma das caras utilizadas pelo clube da 2.ª divisão espanhola, na apresentação dos equipamentos para a nova temporada. Recorde-se que o Almería falhou o acesso à LaLiga e vai continuar a competir no segundo escalão do futebol espanhol, sendo orientado pelo técnico português, José Gomes.

Os esponsáveis benfiquistas vão intensificar negociações de forma a garantir rapidamente o dianteiro que tem vários clubes interessados, apostando na estratégia de incluir jogadores.No entanto, o negócio deve conhecer novos contornos brevemente, pois o Benfica pretende que o jogador integre os trabalhos da equipa o mais rapidamente possível. Jorge Jesus já trabalha no Seixal, mas ainda vai ter de contar com saídas e entradas de jogadores, por isso a resolução da contratação de Darwin Nuñez deve ser concluída com celeridade.