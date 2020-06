9h38 - Kalidou Koulibaly pode estar a caminho do Manchester City, refere a imprensa britânica, admitindo que tambem o Liverpool se mostrou interessado no defesa senegalês do Nápoles.



9h15 - De saída do PSG, Thiago Silva deseja rumar à Premeir League: Everton, orientado por Carlo Ancelotti, Tottenham de José Mourinho e Wolverhampton, comandado por Nuno Espírito Santo, são os três clubes que partem na frente, segundo a imprensa internacional.



9h01 - O polaco Arkadiusz Milik é a prioridade da Juventus para reforçar o ataque.



8h47 - Gianluigi Donnarumma termina o contrato em 2021 mas pode sair antes e o PSG é o destino mais provável.



8h30 -A sucessão de Bruno Lage já começa a ser estudada por parte dos homens-fortes do futebol benfiquista e, de acordo com o que Record apurou, o nome de Marco Silva está na linha da frente para ocupar o lugar. O treinador, que já orientou Estoril, Sporting, Olympiacos, Watford e que, até dezembro, esteve no comando do Everton, está bem cotado nas hostes benfiquistas e pode vir a ser a solução no imediato



8h10 - Bruno Lage tem os dias contados no Benfica. Ao que Record apurou, a possibilidade de o treinador deixar os encarnados no imediato é muito forte. Tudo vai ficar decidido hoje, numa reunião com o setubalense. Os responsáveis dos campeões nacionais consideram não haver condições para que o treinador continue e mesmo os jogadores entendem existir esgotamento.



8h01 - Aboubakar continua a colecionar interessados. De acordo com informações veiculadas pelo portal Peuple Vert, o avançado camaronês é agora pretendido também pelo Saint-Étienne e pelo Rennes, sendo o emblema verde e branco o que melhor colocado se encontra para conseguir a aquisição do dianteiro do FC Porto.



O Getafe decidiu não exercer a opção de compra por Deyverson e o avançado já se despediu do clube espanhol, “uma segunda casa”, como classificou o jogador, que tem mais dois anos de contrato com o Palmeiras. “Foram só uns meses, mas aprendi muito. Oxalá ganhem a Liga Europa”, desejou o brasileiro de 29 anos, que representou o Benfica e o Belenenses.