Diogo Dalot não sai da órbita de Carlo Ancelotti

O mercado agitou, e de que maneira, logo no dia 1 de julho, com o anúncio da transferência de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund para o Manchester United, por 85 milhões de euros. E o efeito dominó que isso causou poderá ter consequências no futuro de Diogo Dalot.





De acordo com a informação avançada pelo diário espanhol 'Mundo Deportivo', o Manchester United vai ter de vender alguns jogadores para garantir a liquidez necessária para fazer face às despesas contraídas na aquisição de de Jadon Sancho. Juntando isso à admiração que o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, nutre por Diogo Dalot, está criado o enredo para o internacional português voltar ao radar dos merengues.Ainda de acordo com a mesma fonte, Dalot ainda não é alvo prioritário do Real Madrid, mas se Álvaro Odriozola deixar o clube neste defeso logo passará a ser.Recorde-se que, na temporada passada, Carlo Ancelotti tentou levar Dalot para o Everton, mas entretanto o Milan surgiu na jogada e acabou por conseguir o empréstimo do lateral, de 22 anos. O clube italiano, de resto, também continua bastante interessado em voltar a contar com Dalot em 2021/22.