Domenico Tedesco é o novo treinador do Leipzig de André Silva

O técnico Domenico Tedesco é o novo treinador do Leipzig, clube em que atua o futebolista português André Silva, sucedendo ao norte-americano Jesse Marsch, anunciou o emblema germânico.

Tedesco, de 36 anos, regressa ao futebol alemão depois de ter passado as duas últimas temporadas na Rússia, no Spartak Moscovo. Antes, liderou o Schalke 04 e o Erzgebirge Aue.

Nascido em Itália, mas com nacionalidade germânica, Tedesco assinou contrato com Leipzig até junho de 2023 e fará a sua estreia no sábado, na receção ao Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro.

Jesse March cumpria a sua primeira época no Leipzig, mas foi afastado do clube depois de um desaire no campo do Union Berlim (2-1), que fez a equipa cair para o 11.º posto da Bundesliga.