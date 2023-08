Empresário Paulo Ventura e a análise ao mercado: «Sporting foi o clube que se reforçou melhor»

Paulo Ventura lembra que o mercado ainda vai ficar aberto em alguns países

A um dia do fecho do mercado em Portugal e nas principais Ligas europeias ainda há alguns negócios por concluir mas este já pode ser considerado o melhor período de transferências desde 2020, quando a Covid-19 transformou muitos aspetos da vida normal. Quem partilha esta opinião com Record é o agente FIFA Paulo Ventura, responsável pela agência Sports Global."Esta janela de transferências foi boa. Aliás, tem vindo a recuperar, a subir nos últimos anos e acho mesmo que este mercado foi o melhor desde a pandemia, as coisas estão novamente a voltar ao que era normal, neste período já se notou bem essa recuperação", diz o empresário.Nos últimos dias continuam a surgir muitos rumores e alguns negócios parecem ter ficado mesmo para o último dia mas Paulo Ventura acredita que não, pelo menos no mercado nacional. "Há muita especulação nestes dias mas em Portugal acaba por não haver muitas movimentações. Acho que as grandes transferências já se fizeram e algumas dessas conseguem até ser feitas sem passar por essa especulação, só são conhecidas já depois de concluídas", explica o agente.E o que dizer sobre esta janela de transferências em Portugal? Os clubes reforçaram-se bem? Paulo Ventura considera que sim. "Foi um bom mercado para os clubes nacionais. Em relação aos três crónicos candidatos ao título reforçaram-se bem, principalmente o Sporting. Acho que mudou a forma de atacar o mercado mas conseguiu chegar aos alvos que tinha, reforçou-se bem, foi mesmo o clube que se reforçou melhor", considera.Com o fecho do mercado na Europa acaba a corrida aos reforços – a não ser algum jogador desempregado – mas em alguns países ainda vai ser possível contratar. Rússia, Turquia e Bulgária podem ainda inscrever jogadores mas agora há outro país que pode continuar a contratar e, como se viu até agora, com clubes dispostos a gastar muito dinheiro."Em relação a reforços a Liga portuguesa fica por aqui mas acredito que nos próximos dias ainda vai haver movimentações pois alguns mercados vão continuar abertos. Alguns jogadores podem ir para o campeonato russo ou para a Turquia mas principalmente para a Arábia Saudita, que veio agitar este mercado e pode continuar a contratar durante setembro. Acredito que alguns clubes portugueses ainda vão realizar algumas vendas para este país nas próximas semanas", remata Paulo Ventura.