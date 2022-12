Oficial: Endrick no Real Madrid

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

Endrick vai ser jogador do Real Madrid. Fabrizio Romano anunciou nas redes socias e, minutos depois, o Palmeiras confirmou o negócio. No entanto, o avançado só se irá mudar para Espanha em junho de 2024, uma vez que tem 16 anos e só nessa altura completará os 18.O jovem brasileiro assinou um contrato válido até 2027, mas o Real Madrid detém ainda uma cláusula opção de prolongamento do contrato por mais três anos. Ou seja, se este for ativado, o jovem brasileiro jogará no Bernabéu até 2030. Os 'blancos' emitiram um comunicado a confirmar a concretização do negócio e revelaram que Endrick irá deslocar-se nos próximos dias a Madrid para conhecer as instalações do clube.Recorde-se que Endrick tem apenas 16 anos e foi lançado na equipa principal do Palmeiras por Abel Ferreira. Esta época fez sete jogos no campeonato, marcou três golos e festejou a conquista do Brasileirão. Segundo a imprensa brasileira, o negócio será feito por cerca de 70 milhões de euros.Este, diga-se, é o maior negócio da história do Palmeiras. "Concretizamos a maior negociação da história do futebol brasileiro. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas desportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas", afirmou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.