Estoril reage à saída de Arthur Gomes e garante Bamidele por cinco anos

O Estoril reagiu de imediato à transferência de Arthur Gomes para o Sporting, contratando Yusuf Bamidele até 2027. O extremo-esquerdo nigeriano, de 21 anos, chega proveniente da Eslováquia, onde representava o Spartak Trnava, onde levava esta época cinco golos e duas assistências nos 9 jogos disputados. Já o médio Mabrouk Rouai, de 21 anos, chega do Nacional para os sub-23, enquanto Elias Achouri, de 23 anos, transferiu-se para o Viborg, da Dinamarca.

Má forma leonina não ilude

Quanto ao duelo desta noite com o Sporting, o técnico Nélson Veríssimo perspetivou um embate sem facilidades. “O favoritismo está do lado deles, mas nós temos uma palavra a dizer”, atirou o treinador que prescinde de Gonçalo Esteves (emprestado pelo Sporting), Alejandro Marqués e Lucas Áfrico (lesionados). Já o avançado João Carlos salienta a “felicidade por ter marcado” e enfatiza ser “importante aproveitar o mau momento do Sporting”.