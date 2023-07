«Fabrizio Romano não dorme»: guru das transferências mostra quanto tempo passa online

Fabrizio Romano tornou-se nos últimos anos no guru das transferências, ao antecipar, muitas vezes em exclusivo, movimentações no mercado. O jornalista italiano, de 30 anos, ganhou notoriedade como fonte credível e é nas redes sociais, particularmente no Twitter, que divulga os seus exclusivos.Muitos adeptos estão convencidos que Fabrizio Romano não dorme, pois as notícias aparecem a todas as horas, e o jornalista comprovou isso mesmo. Na realidade Romano dorme, mas muito pouco.O italiano parece nunca largar o telefone e recentemente deu conta disso mesmo no Twitter. Um seguidor mostrou-lhe o tempo que o avô passa online: uma média de 9 minutos por dia. Em resposta ao tweet, Fabrizio Romano partilhou o tempo que esteve online num dia: 17 horas e 37 minutos. "Cumprimentos ao teu avô, imagem do dia 5 de julho", escreveu o jornalista, mostrando um resumo da utilização do aparelho naquele dia.Alguns dos mais de 17 milhões de seguidores que Romano tem no Twitter (conta com 20 milhões no Instagram...) não tardaram a reagir. "O Fabrizio nunca dorme", escreveu um. "Jesus Cristo, como é que ainda não perdeste a visão?", questionou outro. "Este tipo faz tweets a dormir."