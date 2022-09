Icardi oficializado como reforço do Galatasaray

Mauro Icardi foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Galatasaray. O avançado ruma à Turquia por empréstimo de uma época do PSG e será colega do ex-benfiquista Seferovic.De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os parisienses vão suportar uma grande parte do salário.O internacional argentino chegou em 2019 a Paris, primeiro por empréstimo antes de passar a ser jogador dos franceses em definitivo. Na época passada, perdeu muito espaço - apontou cinco golos em 30 jogos - e esta época nem sequer entrou nas contas de Christophe Galtier, o novo treinador do campeão gaulês.